FW-Walldorf: Hochhausbrand in Mannheim/ Feuerwehr Walldorf stellt Grundschutz

Mannheim/Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht kam es in Mannheim an der Neckarpromenade zu einem Brand in einem Hochhaus. Die Kräfte der Feuerwehr Mannheim (Berufs- und Freiwillige Feuerwehren) sind dort nach und nach im Einsatz gebunden gewesen. Zum Grundschutz der Stadt Mannheim, im Falle weiterer Einsätze, wurden verschiedene Fahrzeuge der Feuerwehren aus dem Rhein-Neckar-Kreis (Weinheim, Ladenburg, Hockenheim und Walldorf) alarmiert. Die Feuerwehr Walldorf befand sich für etwa drei Stunden (Einsatzbeginn 9:22 Uhr) auf der Hauptfeuerwache Mannheim. Dies wurde mit dem Löschgruppenfahrzeug 20/24 und neun Mann unter der Leitung des Walldorfer Kommandanten Frank Eck besetzt. In der Zeit kam es zu keinem Einsatz für die Walldorfer Einsatzkräfte.

