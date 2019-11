Freiwillige Feuerwehr Walldorf

Gegen 15:16 Uhr wurde die Feuerwehr Walldorf zu einem PKW Brand in das Parkhaus eines Möbelhauses an der Josef-Reiert-Straße alarmiert. Im Erdgeschoss stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte ein PKW im Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf einen benachbarten PKW übergegriffen. Umgehend wurde mit drei Rohren (2x C-Rohren und Schnellangriff) mit drei Trupps unter Atemschutz das Feuer abgelöscht. Ferner wurden umfangreiche Absperrmaßnahmen eingeleitet, so dass es zu Beeinträchtigungen rund um das am Samstagnachmittag gut besuchte Möbelhaus kam.

