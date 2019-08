Freiwillige Feuerwehr Walldorf

FW-Walldorf: Großbrand in Wiesloch

Warnung aufgehoben

4. Meldung

Wiesloch/Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aufgrund eines Brandes auf dem Betriebsgelände eines Entsorgungsbetriebes in Wiesloch kam es seit der Nacht zu einer größeren Rauchentwicklung in diesem Bereich. In vereinzelten Bereichen kam es zu Geruchsbelästigungen. Schadstoffmessungen verliefen negativ. Die ausgesprochene Warnung (Fenster und Türen geschlossen zu halten) wurde um 13:15 Uhr des 27.08.2019 zurückgenommen. Zur Entwarnung wurde die Sirene mit einem Dauerton von einer Minute ausgelöst. Die Feuerwehr Wiesloch ist weiterhin im Einsatz und Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung.

