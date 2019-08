Freiwillige Feuerwehr Walldorf

FW-Walldorf: Großbrand in Wiesloch

Geruchsbelästigung

3. Meldung

Wiesloch/Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aufgrund eines Brandes auf dem Betriebsgelände eines Entsorgungsbetriebes in Wiesloch kommt es seit der Nacht zu einer größeren Rauchentwicklung in diesem Bereich. In vereinzelten Bereichen kann es noch zu Geruchsbelästigungen kommen. Die Anwohner werden gebeten in den Bereichen mit Geruchsbelästigungen die Fenster und Türen sowie die Frischluftzuführung für die Lüftungs- und Klimaanlagen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr führt laufend Schadstoffmessungen durch, diese verliefen bislang negativ.

