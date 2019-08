Freiwillige Feuerwehr Walldorf

FW-Walldorf: Großbrand in Wiesloch

Geruchsbelästigung

Wiesloch/Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit der Nacht sind die Einsatzkräfte aus Wiesloch und Umgebung bei einem Großbrand auf dem AVR Gelände in Wiesloch im Einsatz. Erste Schadstoffmessungen wurden bereits in der Nacht durchgeführt. Die Bevölkerung wird gebeten weiterhin Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Warnung wurden bereits in der Nacht die Warnapps NINA und KatWarn ausgelöst. Weitere Informationen zum Einsatz über die Feuerwehr Wiesloch oder dem Polizeipräsidium Mannheim.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Walldorf

Kevin Drieschner

Pressewart

E-Mail: kevin.drieschner@feuerwehr-walldorf.de

https://www.feuerwehr-walldorf.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Walldorf, übermittelt durch news aktuell