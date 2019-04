Freiwillige Feuerwehr Walldorf

FW-Walldorf: Fünf Unwettereinsätze/Sturmschäden und brennende Paletten

Walldorf (ots)

Nach einer kurzen Unwetterfront am 24.04.2019 gegen 18:39 Uhr kam es im Einsatzgebiet Walldorf zu fünf Einsätzen. Zu zwei Einsatzstellen parallel sind die Einsatzkräfte zunächst alarmiert werden. Auf dem Parkplatz Mönchberg der BAB5 in Fahrtrichtung Karlsruhe stürzte ein Baum auf einen LKW, während parallel am Skaterpark Paletten brannten. Im weiteren Verlauf kam es zu einem umgestürzten Bauzaun (Bürgermeister-Willinger-Straße), einem Baum auf der Fahrbahn (Heidelberger Straße) sowie mehreren Ästen auf der Fahrbahn zwischen Walldorf und Sandhausen. Gegen 20:16 Uhr waren alle Einsatzstellen abgearbeitet.

