Freiwillige Feuerwehr Walldorf

FW-Walldorf: Brand im Bürogebäude am Ostersonntag/ Brandmeldeanlage alarmiert rechtzeitig

Walldorf (ots)

Eine automatische Brandmeldeanlage (BMA) löste am späten Abend des Ostersonntag gegen 23:12 Uhr in einem Bürogebäude an der Altrottstraße aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der betroffene Bereich in dem Bürogebäude erkundet und umgehend eine Verrauchung festgestellt. Unmittelbar wurde mit der Vorbereitung einer Wasserversorgung sowie einer Brandlokaliserung unter schwerem Atemschutzgerät begeonnen. Vorsorglich wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Atemschutzgeräteträger zur Einsatzstelle entsandt. Nach kurzer Zeit konnte dann eine brennende Lüftungsanlage ausgemacht werden und mit einem CO2-Feuerlöscher abgelöscht werden. Weiterhin wurde eine Entrauchung mit einem Hochleistungslüfter durchgeführt. Solche ein BMA dient der frühzeitigen automatisiertern Alarmierung der Feuerwehr, sofern beispielsweise ein Rauchwarnmelder auslöst.

