Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schneller Ermittlungserfolg - Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat nach umfangreichen Ermittlungen einen Einbrecher und Räuber im Stadtteil Lehe festgenommen.

Einsatzkräfte der Polizei hatten am Mittwochmorgen, 5. August, gegen 09.30 Uhr, einen 37-jährigen Mann vorläufig festgenommen, gegen den der dringende Tatverdacht besteht, mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtteil Lehe und Geestemünde begangen zu haben. Er drang dabei in den zurückliegenden Wochen offenbar unter anderem zur Nachtzeit in Wohnungen bzw. Häuser ein, bei denen die Bewohner zu Hause waren. Bei seinen Taten hatte er es auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bremen (Zweigstelle Bremerhaven) wurde beim Amtsgericht Bremerhaven ein Haftbefehl gegen den Mann erwirkt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

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