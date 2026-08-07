Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei fasst mutmaßlichen Fahrraddieb

Bremerhaven (ots)

Eine 30-jährige Frau wollte am Donnerstagabend, 6. August, gegen 19 Uhr, von der Hökerstraße in Bremerhaven-Lehe zu einem Kiosk gehen. Vor dem Haus wurde sie von einem Mann nach Geld gefragt. Da sie kein Kleingeld dabei hatte, setzte sie ihren Weg fort.

Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, beobachtete sie denselben Mann, der zuvor auf einem Mountainbike gesessen hatte, wie er mit einem anderen Fahrrad davonfuhr. Dabei stellte die Frau fest, dass es sich um ihr eigenes Fahrrad handelte, das sie zuvor im Hausflur abgestellt hatte. Das Mountainbike ließ der Mann vor ihrer Haustür zurück.

Die 30-Jährige alarmierte daraufhin über den Notruf die Polizei. Die Einsatzkräfte fahndeten sofort nach dem Mann, konnten ihn zunächst jedoch nicht mehr antreffen. Das zurückgelassene Mountainbike stellten die Beamten sicher.

Gegen 23 Uhr fiel einer Zivilstreife der Polizei Bremerhaven auf der Hafenstraße ein Mann auf einem Fahrrad auf, den die Einsatzkräfte bereits aus vorherigen Einsätzen kannten. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Beschreibung des Mannes mit der des Tatverdächtigen aus der Hökerstraße übereinstimmte. Zudem stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrrad tatsächlich um das zuvor gestohlene Fahrrad handelte. Auch dieses Fahrrad wurde sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den 41-Jährigen.

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