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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugin bemerkt verdächtige Personen - Tatverdächtige nach mutmaßlichem Einbruch gestellt.

Bremerhaven (ots)

Eine aufmerksame Anwohnerin war am späten Donnerstagabend, 30. Juli, gegen 23 Uhr, in Bremerhaven-Leherheide mit ihrem Hund unterwegs, als sie auf einem Schulhof an der Jakob-Kaiser-Straße eine verdächtige Personengruppe bemerkte. Die Personen schoben einen Gegenstand vor sich her, woraufhin die 33-Jährige einen Einbruch in die Schule vermutete. Umsichtig informierte sie die Einsatzkräfte, die umgehend zum Einsatzort ausrückten.

Als die Gruppe die Zeugin bemerkte, flüchtete sie und ließ das mutmaßliche Diebesgut zurück. Aufgrund der guten Beschreibung der Verdächtigen konnten Einsatzkräfte im Nahbereich zwei junge Männer vorläufig festnehmen.

Da nicht auszuschließen war, dass sich weitere mutmaßliche Einbrecher im Gebäude aufhielten, umstellten die Beamten die Schule und durchsuchten die Räume mit einem Diensthund. Weitere unbefugte Personen wurden dabei nicht festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Tatverdächtigen durch die Eingangstür in die Aula und schoben von dort ein digitales Whiteboard nach draußen.

Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe des Geschehens sowie wegen des Verdachts eines besonders schweren Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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