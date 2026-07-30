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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte stehlen Anhänger

Bremerhaven (ots)

Eine unangenehme Feststellung machte der Halter eines Anhängers, als er nach seinem Urlaub nach Bremerhaven-Wulsdorf zurückkehrte.

Vor seiner Abreise am 4. Juli hatte der Mann den Anhänger vor seinem Wohnhaus in der Ringstraße abgestellt. Als er am 28. Juli wieder nach Hause kam, stellte er fest, dass dieser nicht mehr dort stand. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Pkw-Anhänger der Marke Böckmann mit Planenverdeck.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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