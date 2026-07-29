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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb leistet Widerstand

Bremerhaven (ots)

Ein Ladendieb wurde am Dienstagabend, 28. Juli, gegen 19 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in Bremerhaven-Lehe beobachtet. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Pferdebade trafen diese vor dem Markt bereits auf zwei Angestellte sowie den mutmaßlichen Dieb. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Zeugen beobachtet, wie der 34-Jährige verschiedene Getränke sowie eine Sonnenbrille an sich nahm und diese anschließend an der Kasse nicht bezahlte. Bei der Überprüfung zeigte sich der Mann bereits aggressiv. Als die Polizeibeamten ihn in Gewahrsam nehmen wollten, leistete der 34-Jährige Widerstand, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Auch während des Transports sowie im Polizeigewahrsam verhielt sich der Bremerhavener weiterhin aggressiv und trat nach den Einsatzkräften. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Da eine psychische Behandlungsbedürftigkeit nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Nach ärztlicher Abklärung verblieb er dort zur weiteren Ausnüchterung. Gegen den Bremerhavener wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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