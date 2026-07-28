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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte beschädigen zwei Autos

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am vergangenen Wochenende im Bremerhavener Stadtgebiet zwei Pkw beschädigt.

Der erste Fall ereignete sich in Bremerhaven-Geestemünde. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die Geschädigte ihren Hyundai am Freitag, 24. Juli, gegen 18 Uhr, in der Rheinstraße. Als sie am Folgetag gegen Mittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Lack zerkratzt und ein Scheibenwischer beschädigt worden war.

In einem weiteren Fall stellte der Halter eines VW Caddy seinen Wagen am Samstag, 25. Juli, gegen 18 Uhr, in der Gartenstraße in Bremerhaven-Mitte ab. Als der 33-Jährige am Sonntag gegen Mittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er mehrere Beschädigungen fest. Unbekannte hatten den Lack zerkratzt, die Frontscheibe beschädigt und einen Scheibenwischer abgerissen.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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