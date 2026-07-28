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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Altöl auf Spielplatz entsorgt - Polizei sucht Zeugen

POL-Bremerhaven: Altöl auf Spielplatz entsorgt - Polizei sucht Zeugen
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Bremerhaven (ots)

Der Polizei Bremerhaven wurde bereits am letzten Donnerstagnachmittag, 23. Juli, eine Umweltverschmutzung im Ortsteil Grünhöfe gemeldet.

Eine Anruferin meldete gegen 13.45 Uhr über den Polizeinotruf 110, dass sie auf dem sogenannten Leuchtturmspielplatz in der Boschstraße einen Kanister mit Altöl gefunden hatte. Offenbar war auch bereits ein Teil des Öls ausgelaufen und hatte den Spielsand sowie das Klettergerüst verschmutzt. Die Polizei veranlasste über die für den Spielplatz zuständige Wohnungsbaugesellschaft eine Reinigung.

Die Polizei ermittelt und bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471/9531401
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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