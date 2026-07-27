PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Raub am Geldautomaten

Bremerhaven (ots)

Beim Abheben von Bargeld ist ein Mann in der Nacht zu Sonntag, 26. Juli, in Bremerhaven-Lehe beraubt worden. Ein Zeuge bemerkte gegen 1.20 Uhr am Geldautomaten an der Ecke Hafenstraße/Lessingstraße einen Überfall und verständigte über den Notruf die Polizei. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war der spätere Geschädigte dabei, Bargeld am Geldautomaten abzuheben. Als sich das Ausgabefach öffnete, wurde er plötzlich von einem unbekannten Mann zur Seite gestoßen und unmittelbar mit Reizgas angegriffen. Der Täter entnahm die 50 Euro aus dem Ausgabefach und flüchtete anschließend in die Wülbernstraße. Der Geschädigte nahm zunächst die Verfolgung auf, musste diese jedoch abbrechen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten Spurenträger sicher und alarmierten einen Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven, der den 42-jährigen Mann versorgte. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang unerkannt entkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Prseestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 09:48

    POL-Bremerhaven: Kontrollen für mehr Verkehrssicherheit - Polizei zieht Bilanz

    Bremerhaven (ots) - Mehrere Fahrzeuge und Personen kontrollierte die Polizei in Bremerhaven-Lehe am frühen Donnerstagabend, 23. Juli, an einer Kontrollstelle im Bereich Rickmersstraße Ecke Potsdamer Straße. Dabei stellten die Einsatzkräfte neben mehreren Ordnungswidrigkeiten auch Straftaten fest. Bereits gegen 19.15 Uhr wurden die ersten Fahrzeuge von den ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 12:39

    POL-Bremerhaven: Zeuge gibt Hinweis - Polizei fasst zwei mutmaßliche Einbrecher

    Bremerhaven (ots) - Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte am Donnerstag, 23. Juli, kurz nach Mitternacht, in Bremerhaven-Lehe ein Scheibenklirren und vermutete daraufhin einen Einbruch. Umgehend verständigte der Zeuge über den Notruf die Polizei. Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin aus. In der Langen Straße trafen die Einsatzkräfte vor einem leerstehenden ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 14:28

    POL-Bremerhaven: Wendemanöver endet mit Zusammenstoß - zwei Verletzte

    Bremerhaven (ots) - Bei einem missglückten Wendemanöver ist es am Dienstagabend, 21. Juli, in Bremerhaven-Lehe zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Mann mit seiner Mercedes A-Klasse gegen 19 Uhr die Langener Landstraße auf der rechten Fahrspur in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren