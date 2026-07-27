Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Raub am Geldautomaten

Bremerhaven (ots)

Beim Abheben von Bargeld ist ein Mann in der Nacht zu Sonntag, 26. Juli, in Bremerhaven-Lehe beraubt worden. Ein Zeuge bemerkte gegen 1.20 Uhr am Geldautomaten an der Ecke Hafenstraße/Lessingstraße einen Überfall und verständigte über den Notruf die Polizei. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war der spätere Geschädigte dabei, Bargeld am Geldautomaten abzuheben. Als sich das Ausgabefach öffnete, wurde er plötzlich von einem unbekannten Mann zur Seite gestoßen und unmittelbar mit Reizgas angegriffen. Der Täter entnahm die 50 Euro aus dem Ausgabefach und flüchtete anschließend in die Wülbernstraße. Der Geschädigte nahm zunächst die Verfolgung auf, musste diese jedoch abbrechen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten Spurenträger sicher und alarmierten einen Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven, der den 42-jährigen Mann versorgte. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang unerkannt entkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen.

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