Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kontrollen für mehr Verkehrssicherheit - Polizei zieht Bilanz

Bremerhaven (ots)

Mehrere Fahrzeuge und Personen kontrollierte die Polizei in Bremerhaven-Lehe am frühen Donnerstagabend, 23. Juli, an einer Kontrollstelle im Bereich Rickmersstraße Ecke Potsdamer Straße. Dabei stellten die Einsatzkräfte neben mehreren Ordnungswidrigkeiten auch Straftaten fest.

Bereits gegen 19.15 Uhr wurden die ersten Fahrzeuge von den Einsatzkräften in die Kontrollstelle geleitet und dort von weiteren Beamten überprüft. Gegen 21.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Unterstützt wurden die Polizeikräfte dabei von zwei Teams des Zolls.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 29 Fahrzeuge und 55 Personen. Dabei stellten sie acht Ordnungswidrigkeiten, unter anderem wegen Handyverstößen, eines fehlenden Verbandskastens und Alkoholverstößen, sowie vier Straftaten fest. Hierbei handelte es sich unter anderem um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Waffengesetz.

Positiv fiel auf, dass sich alle 107 mit dem Lasermessgerät gemessenen Fahrzeuge an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten.

Aufgrund gestiegener Unfallzahlen führte die Polizei bereits in der 29. Kalenderwoche an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Kontrollen von Elektrokleinstfahrzeugen (EKF), sogenannten E-Scootern, durch. Dabei kontrollierten die Beamten 33 Fahrzeuge und deren Fahrerinnen und Fahrer. Es wurden vier Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie zwölf Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

In einem Fall war das Fahrzeug technisch so verändert worden, dass für dessen Nutzung eine Fahrerlaubnis erforderlich gewesen wäre. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige.

Eine weitere Person muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen, da sie einen E-Scooter mit 0,9 Promille Atemalkohol führte und dabei zusätzlich ein Kind auf dem Fahrzeug transportierte.

Die Polizei appelliert an alle Nutzerinnen und Nutzer von Elektrokleinstfahrzeugen, sich an die geltenden Regeln zu halten. Aufgrund der gestiegenen Unfallzahlen wird die Polizei auch künftig entsprechende Kontrollen durchführen und bei festgestellten Verstößen konsequent einschreiten.

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