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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Smartphone und Bankkarte nach Sturz gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Von einem Diebstahl, der sich bereits am Donnerstag, 2. Juli, in Bremerhaven-Lehe ereignet haben soll, berichtete eine Frau am gestrigen Tag am Polizeirevier Lehe.

Nach ihren Angaben war die 53-Jährige gegen 9 Uhr im Stadtpark Lehe unterwegs, als sie aufgrund eines medizinischen Notfalls stürzte und kurzzeitig bewusstlos wurde. Ein Passant habe ihr nach dem Vorfall geholfen.

Nachdem sie wieder zu sich gekommen war, stellte die Frau das Fehlen ihres Smartphones sowie ihrer Bankkarte fest. Anschließend begab sie sich zur ärztlichen Untersuchung. Die Anzeige erstattete sie erst später mit Unterstützung eines Freundes, der den Sachverhalt übersetzte.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Diebstahls und bittet Personen, die am vergangenen Donnerstagmorgen im Bereich des Stadtparks Lehe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Smartphones und der Bankkarte geben können, sich zu melden. Die Telefonnummer für Hinweise: 0471/953-4444.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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