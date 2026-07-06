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POL-Bremerhaven: Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrads

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrads
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Bremerhaven (ots)

Einem Kontaktpolizisten des Polizeireviers Geestemünde ist am Donnerstagmorgen, 2. Juli, in der Straße Am Holzhafen in Bremerhaven ein herrenloses Fahrrad aufgefallen. Bei einer Überprüfung fanden sich weder Hinweise auf eine Straftat noch auf den Eigentümer. Das Fahrrad wurde daraufhin sichergestellt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Rad der Marke VSF Fahrradmanufaktur. Der Rahmen ist schwarz, der Ledersattel braun. Auf dem Gepäckträger ist ein schwarzer Korb montiert. Auffällig ist zudem die orangefarbene Klingel. Die Polizei fragt nun, wer Eigentümer des Fahrrads ist oder Hinweise auf diesen geben kann. Das Fahrrad kann gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises beim Polizeirevier Geestemünde (Georgstraße 122-124, 27570 Bremerhaven) abgeholt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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