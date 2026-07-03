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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebstahl eines Fahrgestells mit Container - hoher Schaden

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 2. Juli, haben bislang unbekannte Täter in Bremerhaven-Weddewarden ein Fahrgestell samt Container von einem Betriebsgelände entwendet. Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma stellten gegen 2.20 Uhr fest, dass das zuvor in der Alaskastraße vor einer Laderampe abgestellte Chassis mit Container fehlte, und verständigten die Polizei über den Notruf. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die Täter mit einer Zugmaschine auf das Gelände, kuppelten den Auflieger an und entfernten sich anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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