Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Seniorin beraubt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Einer Seniorin ist am Mittwochmorgen, 1. Juli, gegen 11.15 Uhr in Bremerhaven-Lehe von einem bislang unbekannten Mann der Anhänger ihrer Halskette entrissen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 86-Jährige zu Fuß auf dem Gehweg der Hafenstraße unterwegs, als ihr an der Ecke zur Kurfürstenstraße ein Mann entgegenkam. Dieser griff im Vorbeigehen plötzlich an den Hals der Seniorin und versuchte, die gesamte Halskette zu entreißen. Hierbei löste sich jedoch lediglich der Anhänger der Kette. Die Frau stürzte infolge des Übergriffs, blieb jedoch unverletzt. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit seiner Beute in Richtung Kurfürstenstraße. Die Seniorin war nach der Tat stark aufgewühlt und begab sich zunächst zu ihrer nahegelegenen Wohnung. Von dort aus verständigte sie die Polizei. Der Täter soll nach Angaben der Geschädigten ein südeuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und dunkle Haare haben. Zur Tatzeit war er dunkel bekleidet. Die Polizei ermittelt wegen Raubes und bittet Zeugen, die im Bereich Hafenstraße/Kurfürstenstraße entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

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