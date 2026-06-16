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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schwerer Unfall im Fischereihafen: Autofahrer kollidiert im Gegenverkehr mit Lastwagen

Bremerhaven (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am heutigen Dienstag, 16. Juni, gegen 7.45 Uhr im Bremerhavener Stadtteil Fischereihafen ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 44-jähriger Autofahrer auf der Straße Am Seedeich aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. In Höhe der Einmündung der Straße Großer Westring kollidierte er mit einem entgegenkommenden Lkw. Der 44-Jährige wurde schwer verletzt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr Bremerhaven aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde durch die Kollision erheblich beschädigt. Der 63 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde ebenfalls vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abtransportiert werden. Eine Fachfirma kümmerte sich um die Beseitigung ausgetretener Betriebsstoffe. Die Polizei Bremerhaven sperrte die Straße Am Seedeich ab und nahm den Unfall auf.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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