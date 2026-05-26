Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 81-jähriger Mann in Bremerhaven vermisst: Polizei bittet um Hinweise

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Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann.

Seit dem heutigen Dienstag, 26. Mai, 15 Uhr, wird der 81 Jahre alte Dietmar R. vermisst. Zuletzt gesehen wurde er an seiner Wohnanschrift im Ortsteil Mitte-Nord. Von dort entfernte er sich am Dienstagnachmittag unbemerkt und ist seitdem unauffindbar. Herr R. ist aufgrund mehrerer Erkrankungen die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen und möglicherweise nicht orientiert.

Dietmar R. ist ca. 1,82 Meter groß, trägt längere graue Haare und einen Schnauzbart sowie in der Regel eine getönte Brille. Bekleidet ist er mit einem grauen T-Shirt mit der Aufschrift "Guess", einer blauen Baumwollhose und schwarzen Sneaker-Schuhen der Marke "Skechers".

Wer Herrn R. gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, die Polizei Bremerhaven unter 0471/953-4444 oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

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