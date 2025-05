Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: KORREKTUR: Älterer Mann in Bremerhaven-Mitte vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Korrektur (bitte diese Version verwenden):

Die Polizei Bremerhaven bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann. Seit Mittwochmittag, 28. Mai, ist der 74 alte Jerzy S. abgängig aus einem Pflegeheim an der Fichtestraße in Bremerhaven-Mitte. Er wurde dort zuletzt am Mittwoch gegen 12 Uhr gesehen, bevor er sich in unbekannter Richtung entfernt hat.

Herr S. ist ca. 1,68 groß, und hat eine normale Figur. Zur Bekleidung gibt es derzeit keine Angaben. Jerzy S. ist wahrscheinlich mit einem Rollator unterwegs und trägt ein Schlüsselband um den Hals. Er ist aufgrund einer chronischen Erkrankung dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn S. geben kann, wird gebeten, sofort die Polizei unter 0471/953-4444 oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

