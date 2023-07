Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall beim Abbiegen: Auto erfasst Radfahrer

Bremerhaven (ots)

Leicht verletzt wurde am gestrigen Mittwoch, 12. Juli, ein 29-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Fahrer eines grauen Mercedes gegen 10.30 Uhr die Grimsbystraße in Richtung A 27. Als der 84-Jährige an der Kreuzung zur Stresemannstraße nach rechts abbog, übersah er einen 29-jährigen Bremerhavener. Dieser überquerte gerade bei Grün die Stresemannstraße im Bereich der dortigen Fußgänger- und Radfahrerampel. Es kam zum Zusammenprall und der Radfahrer stürzte zu Boden. Der 29-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde noch vor Ort durch Einsatzkräfte der Feuerwehr medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

