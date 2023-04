POL-Bremerhaven: Spannender Blick hinter die Kulissen - Girls´- und Boys´-Day 2023 bei der Polizei Bremerhaven

Polizei Bremerhaven

Girls´- und Boys´-Day 2023 bei der Polizei Bremerhaven

Was möchte ich einmal werden? Polizist oder Polizistin vielleicht? Oder möchte ich in einem anderen spannenden Beruf bei der Polizei arbeiten? - Diesen Fragen konnten Schülerinnen und Schüler am heutigen bundesweiten Aktionstag zur klischeefreien Berufsorientierung genauer auf den Grund gehen: Rund 80 Kinder ab der 5. Klasse erhielten heute Vormittag, 27. April, spannende Einblicke in die unterschiedlichen Tätigkeiten bei der Ortspolizeibehörde Bremerhaven im Rahmen des sogenannten Girls'- und Boys'-Day.

Um kurz vor 9 Uhr ging es los: Das Foyer des Stadthauses 6 in Lehe war gerappelt voll. In Kleingruppen erkundeten die Schülerinnen und Schüler dann die verschiedensten Stationen: Streifenwagen, Polizeimotorräder und ein Gefangenentransporter konnten die Kinder unter die Lupe nehmen, und auch das Polizeirevier Lehe öffnete seine Türen. Für staunende Blicke sorgte unter anderem der Trakt mit den Gewahrsamszellen im Keller. Beim Erkennungsdienst erfuhren die Jungen und Mädchen, wie das genau mit den Fingerabdrücken und Verbrecherfotos funktioniert und was es eigentlich mit Schuhabdruckspuren auf sich hat. In der Einsatzleitstelle ging es um das Thema Notruf 110: Wo kommen die Anrufe eigentlich an, und wie bekommen die Polizisten von dort ihre Einsätze?

Ein Höhepunkt zum Abschluss des Tages war die Vorstellung der Diensthundeführer und ihrer vierbeinigen Kollegen. Eindrucksvoll wurde hier demonstriert, was ein Diensthund im Team mit seinem Hundeführer alles so leisten kann: Einen Einbrecher zu stellen war dabei nur ein kleiner Ausschnitt.

Ein rundum ein gelungener Tag für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wer weiß, vielleicht fällt die Berufswahl später tatsächlich auf die Polizei, und wir sehen die eine oder den anderen nach Abschluss der Schulzeit hier wieder. Wer sich schon jetzt für das duale Studium bei der Polizei Bremerhaven interessiert, kann sich hier informieren: www.fit-genug.de

