POL-Bremerhaven: Mit 110 km/h durch Wulsdorf gerast: Junger Fahrer ist sein Auto vorerst los

Bremerhaven (ots)

Mit extrem überhöhter Geschwindigkeit ist ein 21-jähriger Autofahrer in der Nacht zum heutigen Mittwoch, 11. Januar, durch Bremerhaven-Wulsdorf vor der Polizei geflüchtet. Bei dem Versuch, sich einer Kontrolle zu entziehen, beschädigte er mehrere geparkte Pkw und gefährdete den Verkehr. Nun erwarten ihn gleich mehrere Anzeigen. Einer Polizeistreife fiel der schwarze Kleinwagen des Mannes gegen 4.30 Uhr im Ortsteil Wulsdorf-Jedutenberg auf, weil er mit hoher Geschwindigkeit durch die Bremer Straße in Richtung Weserstraße fuhr. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und folgten dem Fahrzeug. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens ignorierte jedoch sämtliche Anhaltezeichen und flüchtete in rasanter Fahrt durch zahlreiche Straßen in Wulsdorf. Zum Teil konnte das verfolgende Polizeifahrzeug selbst mit Geschwindigkeiten über 110 Kilometern pro Stunde nicht zu dem Kleinwagen aufschließen. Als sich der 21-Jährige vermeintlich in einer Sackgasse des Wohngebiets Auf den Appels festgefahren hatte, wendete dieser sein Auto und brauste über einen Bürgersteig am Streifenwagen vorbei. Dabei beschädigte er mehrere geparkte Autos. Hinzugerufene Einsatzkräfte fanden den Wagen wenige Minuten später abgestellt an der Wohnanschrift des Wulsdorfers. Der Fahrer lief einem dritten Streifenwagen wenige Straßen entfernt in die Arme. Den Schlüssel für das betreffende Auto hatte er dabei, seinen Führerschein allerdings nicht. Ein erster Atemalkoholtest fiel negativ, ein Drogenschnelltest jedoch positiv auf Cannabis aus. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Außerdem wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft der Pkw als Tatmittel sichergestellt. Den jungen Mann erwarten nun Strafanzeigen unter anderem Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, illegaler Kraftfahrzeugrennen und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

