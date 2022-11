Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am zurückliegenden Wochenende in ein Einfamilienhaus an der Thunstraße in Bremerhaven-Wulsdorf eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen war zwischen Donnerstagnachmittag, 27. Oktober, und Montagnachmittag, 31. Oktober, niemand zu Hause gewesen. In dieser Zeit drangen der oder die Täter auf noch unbekannte Weise in das Haus ein und durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. Unter anderem stehlen sie Elektrogeräte. Anschließend entkamen sie unerkannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen an der Thunstraße, insbesondere zwischen Dreibergen und Nienburger Straße, gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter 0471/953-3321 zu kontaktieren.

