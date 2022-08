POL-Bremerhaven: Dialogdisplays: Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Bremerhaven (ots) - Einen auf frischer Tat ertappten Einbrecher haben Bewohner eines Einfamilienhauses am Donnerstag, 25. August, in Bremerhaven-Geestemünde festgehalten und der Polizei übergeben. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der 36-jährige mutmaßliche Dieb gegen 9.30 Uhr Zutritt zu dem Haus an der Hölderlinstraße verschafft. Als er sich in den ...

mehr