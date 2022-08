Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei Bremerhaven mit Berufsinfos auf den Maritimen Tagen

Bremerhaven (ots)

So bunt und vielfältig wie Bremerhaven selbst ist auch die Polizeiarbeit in der Seestadt. Langeweile? Fehlanzeige!

Ihr habt Interesse am Polizeiberuf aber noch Fragen? Dann besucht unsere Einstellungsberater vor beeindruckender Kulisse an der Straße Am Längengrad (neben der Glasbrücke), auf den Maritimen Tagen in Bremerhaven.

Am Samstag, 20. August und Sonntag, 21. August, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr, beantwortet Euch das Team der Einstellungsberatung zusammen mit Polizeikommissarsanwärterinnen und -anwärtern Fragen rund um das Eignungsauswahlverfahren, das Studium oder zum Beruf allgemein. Habt ihr nicht die Möglichkeit bei uns am Stand vorbeizuschauen? - Auch kein Problem!

Weitere Infos erhaltet ihr unter einstellungen@polizei.bremerhaven.de oder unter den Rufnummern 0471/953-1330 und 1331 sowie auf www.fit-genug.de.

Bewerbt Euch jetzt bei der Polizei Bremerhaven und startet mit Sicherheit in die Zukunft!

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell