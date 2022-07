Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb tritt Ladendetektiv

Bremerhaven (ots)

Ein ertappter Ladendieb trat im Bremerhavener Stadtteil Lehe vor einem Drogeriemarkt nach einem Ladendetektiv, da dieser ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollte.

Nach ersten Ermittlungen beobachtete am Mittwochvormittag, 27. Juli, gegen 10.30 Uhr der Ladendetektiv in einem Drogeriemarkt an der Hafenstraße, wie der mutmaßliche Dieb Gegenstände in seinen Rucksack steckte. Als dieser den Laden verlassen wollte, wurde er von dem Detektiv gestellt und nach seinen Personalien befragt. Da der Tatverdächtige nun flüchten wollte, versuchte der Detektiv ihn festzuhalten. Dabei kam es zu einem Gerangel am Boden vor dem Geschäft, in dessen Verlauf der 34-jährige den 29-jährigen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mehrfach trat und leicht verletzte. Als der Detektiv in seiner Not um Hilfe rief, erkannten zwei in der Nähe stehende Männer die Situation und unterstützten den Mann dabei, den Aggressor bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die nur kurz nach der Tat eintreffenden Beamten der Polizei Bremerhaven nahmen den mutmaßlichen Täter vorläufig fest.

