Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall auf der Goethestraße: Verursacher flüchtet

Bremerhaven (ots)

Einen lauten Knall wahrgenommen hatte eine Zeugin am Sonntagnachmittag, 26. Juni, kurz vor 14 Uhr an der Goethestraße in Bremerhaven-Lehe. Als sie aus dem Fenster blickte, konnte sie erkennen, dass ein Fahrzeugführer offenbar mit geparkten Autos kollidiert war und sich nun in südlicher Richtung vom Unfallort entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nähere Angaben zum Unfallverursacher liegen nicht vor. An den geparkten Fahrzeugen entstanden zum Teil erhebliche Schäden. Zudem wurde auch ein Baumschutzbügel und eine Beeteinfassung durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt die Gesamtsumme der Schäden auf rund 9200 Euro und ermittelt nun wegen Unfallflucht. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann oder sonstige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3163 zu kontaktieren.

