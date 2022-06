Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Totes Pony in Bremerhaven-Leherheide entdeckt - Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Spaziergänger haben am heutigen Freitagmorgen, 17. Juni, gegen 6 Uhr ein lebloses Pony auf einer Weide in der Nähe des Umspannwerkes am Debstedter Weg in Bremerhaven-Leherheide entdeckt. Die Spaziergänger informierten daraufhin die Halterin des Tieres, welche wiederum die Polizei alarmierte. Es liegen Hinweise darauf vor, dass das Mini-Shetland-Pony von unbekannten Tätern getötet wurde. Nähere Angaben werden aufgrund der laufenden Ermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht. Die Tatzeit ist einzugrenzen auf Donnerstagabend, 22.30 Uhr bis Freitagmorgen, 6 Uhr. Wer in dieser Zeit auffällige Beobachtungen im Bereich Debstedter Weg/Drangstedter Weg gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-4444 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell