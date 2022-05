Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Unfall: Straßenlaterne droht herunterzufallen

Bremerhaven (ots)

Eine leicht brenzlige Situation entwickelte sich am Mittwochnachmittag, 4. Mai, an der Neuelandstraße in Bremerhaven-Lehe. Eine 28 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Auto beim Einparken an einen Laternenmast gestoßen. Die Frau blieb dabei unverletzt, ihr Pkw wurde nur leicht beschädigt. Durch die Kollision war allerdings die gläserne Kuppel der Straßenlaterne stark in Schieflage geraten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten nicht ausschließen, dass die Kuppel durch eine Windbö oder ein erneutes Anstoßen des Mastes aus rund 4 Metern Höhe herunterfällt. Zumal sich in unmittelbarer Nähe zu der Straßenlampe ein gut besuchter Kinderspielplatz befindet. Um die Gefahrenstelle zu beseitigen, riefen die Polizisten die Bremerhavener Feuerwehr hinzu. Deren Einsatzkräfte konnten vom Drehleiterfahrzeug aus die Lampenkuppel sicher entfernen.

