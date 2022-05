Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fensterscheiben eines Klassenraums zerstört

Bremerhaven (ots)

Die Polizei ermittelt aufgrund eines Einbruchs im Schulkomplex der Gaußschule im Ortsteil Bremerhaven-Eckernfeld und bittet um Zeugenhinweise. In der Nacht zu Sonnabend, 30. April, ging gegen 1.30 Uhr ein Einbruchalarm bei der Polizei ein. Mit mehreren Streifenwagen eilten die Einsatzkräfte zu den Schulgebäuden an der Gaußstraße. Dort konnte kurze Zeit später festgestellt werden, dass an einem Klassenraum der Gaußschule III mehrere Fensterscheiben eingeschlagen worden waren und die bislang unbekannten Täter offensichtlich auch in diesen Raum gelangt waren. Hinweise auf Stehlgut liegen bislang nicht vor. Der Sachschaden wurde zunächst auf rund 2000 Euro geschätzt. Eine Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-4444 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell