Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch an der Ringstraße: Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 1. Mai, 17 Uhr, bis 2. Mai, 6 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Ringstraße in Bremerhaven-Wulsdorf eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sie sich Zutritt über ein gewaltsam geöffnetes Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Stehlgut. Danach entkamen sie unentdeckt. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer im betreffenden Zeitraum im Bereich Ringstraße/Dreibergen auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3321 zu kontaktieren.

