Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alarmanlage in Bremerhaven-Mitte ausgelöst

Bremerhaven (ots)

Ein auf der Toilette liegen gelassener Schlüsselbund rief am gestrigen Donnerstagabend, 28. April, die Polizei im Bremerhavener Stadtteil Mitte gleich zweimal auf den Plan.

Als ein 52-jähriger Mann die für Menschen mit Behinderungen vorgehaltene Toilette am Bürgermeister-Martin-Donandt-Platz mit seinem Spezialschlüssel aufschloss, ahnte er wohl noch nicht, dass dieser Schlüssel ihm im Verlauf des Abends noch einige Sorgen bereiten würde. Denn: Der Bremerhavener verließ das Örtchen, schloss die Tür und stellte dann mit Schrecken fest, dass er den Schlüssel samt Schlüsselbund im Inneren vergessen hatte. Da sich die Tür aber ohne diesen nicht öffnen lässt, rief er die Polizei. Weil aufgrund der vorangeschrittenen Tageszeit mit keiner schnellen Lösung zu rechnen war, vereinbarte der Mann mit den Beamten, sich gleich am morgigen Tag um einen Ersatzschlüssel zu kümmern. Doch die Sache ließ ihm keine Ruhe. Er kehrte eine Stunde später noch einmal zum WC zurück und bemerkte, dass das Fenster der Toilette auf Kipp stand. Nun bat er zwei Passanten um Hilfe. Einer griff kurzerhand durch den Spalt, legte den Griff um und öffnete so den Fensterflügel. Damit konnte er sich in den Raum lehnen und den vermissten Schlüsselbund an sich nehmen. Die Alarmanlage des Gebäudes bedachten sie alle bei der Rettungsaktion allerdings nicht. Diese löste aus und führte zu einem erneuten Polizeieinsatz. Das Missverständnis wurde glücklicherweise schnell aufgeklärt, das Fenster wieder geschlossen und der Schlüssel seinem Besitzer übergeben.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell