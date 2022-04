Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Zeugen nach Baustellendiebstählen

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe auf zwei Baustellen in den Bremerhavener Ortsteilen Lehrheide-West und Schierholz abgesehen.

Eine Betonmischmaschine, Gerüstteile sowie weitere Werkzeuge und Arbeitsmaschinen entwendeten derzeit noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag, 22. April 2022, 12 Uhr, und Montag, 25. April 2022, 7 Uhr, von einem umzäunten Gelände an der Ferdinand-Lassalle-Straße. Ebenfalls von einem umzäunten Baustellengelände an der Dudweilerstraße kamen im Zeitraum von Samstag, 22. April 2022, 15.30 Uhr, bis Montag, 25. April 2022, 6.45 Uhr Propangasflaschen abhanden.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, muss nun ermittelt werden.

Wer in den angegebenen Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

