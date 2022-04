Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Supermarkt-Einbrecher steigt übers Dach ein - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Bremerhaven (ots)

"Alles Gute kommt von oben", lautet ein Sprichwort. Dass dies allerdings nicht immer zutrifft, bewahrheitete sich in der Nacht zum Sonntag, 24. April, in Bremerhaven-Lehe. Um kurz vor 5 Uhr ging bei der Polizei der Einbruchalarm eines Supermarktes an der Langener Landstraße ein. Nachdem die Beamten mit mehreren Streifenwagenbesatzungen das Gebäude umstellt und gesichert hatte, wurde der Markt betreten. In den Verkaufsräumen stellten die Polizeikräfte einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Dieser ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei genauerem Hinsehen offenbarte sich, dass der tatverdächtige 42-Jährige offenbar durch Entfernen von Ziegeln über das Dach ins Gebäude eingedrungen und letztlich in die Verkaufsräume gelangt war. Dabei hatte der mutmaßliche Einbrecher den Einbruchalarm ausgelöst. Der leicht alkoholisierte Mann wurde ins Polizeigewahrsam und dort eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls. Die entstandenen Sachschäden wurden vorerst auf rund 2000 Euro geschätzt.

