Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei gibt Präventionstipps

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Samstag, 23. April, war das Präventionsteam der Polizei Bremerhaven auf dem Wochenmarkt im Stadtteil Geestemünde anzutreffen. Mit im Gepäck: viele wertvolle Tipps rund um das Thema Einbruchschutz und Kfz-Aufbrüche.

Getreu dem Motto "Vorsorge ist besser als Nachsorge" ist, neben dem konsequenten Verfolgen von Straftaten, der Schutz vor Kriminalität im Vorfeld ein zentrales Anliegen der Polizei. So freuten sich die Beamtinnen und Beamten in der Zeit von 8 bis 13 Uhr an ihrem Stand rund 200 Beratungsgespräche führen zu können. Und natürlich gab es die Tipps auch noch zum Nachlesen: Informationsbroschüren wurden an Marktbesucher ausgeben und zum Thema Kfz-Aufbrüche an geparkten Fahrzeugen befestigt.

Bei Fragen und Anregungen rund um das Thema Kriminalprävention erreichen Sie das Team der Präventionsabteilung unter praevention@polizei.bremerhaven.de.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell