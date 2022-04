POL-Bremerhaven: Polizei berät auf Wochenmarkt

Bremerhaven (ots) - Auf der Hafenstraße in Bremerhaven-Lehe ereignete sich am Dienstagabend, 19. April, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind von einem Auto erfasst wurde. Nach ersten Erkenntnissen war der vier Jahre alte Junge gegen 20.10 Uhr in Begleitung eines 23-Jährigen auf dem Gehweg an der Hafenstraße zu Fuß unterwegs. In Höhe des Stadtparks Lehe lief das ...

mehr