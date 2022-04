Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit Baseballschläger auf Bushaltestelle eingeschlagen: Festnahme

Bremerhaven (ots)

Ein aggressiver 22-Jähriger hat am späten Mittwochabend, 20. April, für einen Polizeieinsatz in Bremerhaven-Lehe gesorgt. Er wurde vorläufig festgenommen. Zeugen hatten den Mann gegen 23 Uhr dabei beobachtet, wie dieser mit einem Baseballschläger auf unterschiedliche Einrichtungen an einer Bushaltestelle an der Rickmersstraße einschlug. Die Zeugen informierten die Polizei. Als der bewaffnete 22-Jährige die Beamten erblickte, versuchte er zunächst zu flüchten. Wenig später blieb er stehen und warf erst nach mehrfacher Aufforderung durch die Polizisten den Baseballschläger weg. Daraufhin legten die Beamten ihm Handfesseln an. Der Bremerhavener verhielt sich weiterhin aggressiv, schrie die Einsatzkräfte an, versuchte sie zu treten und war kommunikativ nicht zugänglich. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen. Der Baseballschläger wurde sichergestellt. An der Bushaltestelle entstanden Sachschäden.

