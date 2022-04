Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Von Auto angefahren: Kind läuft auf die Fahrbahn der Hafenstraße

Bremerhaven (ots)

Auf der Hafenstraße in Bremerhaven-Lehe ereignete sich am Dienstagabend, 19. April, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind von einem Auto erfasst wurde. Nach ersten Erkenntnissen war der vier Jahre alte Junge gegen 20.10 Uhr in Begleitung eines 23-Jährigen auf dem Gehweg an der Hafenstraße zu Fuß unterwegs. In Höhe des Stadtparks Lehe lief das Kind plötzlich auf die Fahrbahn. Der Begleiter rannte dem Jungen hinterher, um diesen von der Straße zu holen. Eine 27 Jahre alte Autofahrerin, die in südlicher Richtung unterwegs war, konnte trotz Vollbremsung eine Kollision mit dem Kind und dem 23-Jährigen nicht mehr verhindern. Die beteiligten Personen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Nach bisherigen Informationen erlitten sie glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

