POL-Bremerhaven: Pfandflaschen vom Balkon gestohlen

Bremerhaven (ots) - In Bremerhaven-Lehe hat es am Karfreitagnachmittag, 15. April, einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Gegen 17 Uhr hatten Zeugen zwei Personen dabei beobachtet, wie diese offenbar in ein leerstehendes Haus an der Stresemannstraße einbrachen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten zunächst eine männliche Person in dem Gebäude wahrnehmen. Als ...

mehr