POL-Bremerhaven: Polizei zieht Bilanz nach "Carfreitags"-Kontrollen

Bremerhaven (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bremerhaven-Schiffdorferdamm bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter waren nach bisherigem Erkenntnisstand am Mittwochabend, 13. April, zwischen 21.30 Uhr und 23 Uhr in ein Einfamilienhaus am Minna-Rattay-Weg im Ortsteil Reinkenheide eingedrungen. Dort durchsuchten sie zahlreiche Räume ...

