POL-Bremerhaven: "Carfreitag": Kontrollen in Bremerhaven und umzu

Bremerhaven (ots)

Am kommenden Freitag, 15. April, führen Beamtinnen und Beamte der Polizei Bremerhaven gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizei Niedersachsen vermehrt Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet sowie im niedersächsischen Umland durch. Der Karfreitag gilt in der Autoposer- und Tuningszene traditionell als Startschuss in die Saison. Auch die Polizei nutzt den "Carfreitag", um die Szene besonders im Auge zu behalten und hat mit erhöhtem Personaleinsatz mobile Verkehrskontrollen bis in die späten Abendstunden geplant. Dabei arbeiten Beamte der Ortspolizeibehörde Bremerhaven und der Polizeiinspektion Cuxhaven zusammen.

Natürlich halten sich viele Autoenthusiasten beim Umbau ihrer Fahrzeuge und den späteren Ausfahrten an Recht und Gesetz. Doch die Erfahrung zeigt, dass die Polizei auch immer wieder etwas an den Autos oder am Verhalten der Fahrerinnen und Fahrer beanstanden muss. So können unsachgemäße oder unzulässige Umbauten an den Fahrzeugen konkrete Gefährdungen für die Fahrzeuginsassen, für andere Verkehrsteilnehmende und Unbeteiligte darstellen. Auch verbotene Kraftfahrzeugrennen im öffentlichen Verkehrsraum rufen immer wieder die Polizei auf den Plan.

Ziel dieser Maßnahmen ist es, durch Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Rahmen von präventiven Kontrollen, aber auch durch konsequente Ahndung von Verstößen gegen die geltenden Gesetzesvorschriften, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

