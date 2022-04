Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alkoholisierter Radfahrer leistet Widerstand

Bremerhaven (ots)

Mit einer Blutentnahme, drei Anzeigen und ohne sein Fahrrad endete eine abendliche Radtour für einen 25-jährigen Bremerhavener in der Nacht zum Mittwoch, 13. April. Der Mann fiel einer Polizeistreife im Stadtteil Lehe kurz vor Mitternacht auf, da er ohne Licht am Fahrrad, dafür aber mit Handy in der Hand in die Pedale trat. Während der Verkehrskontrolle an der Kistnerstraße bemerkten die Beamten, dass der 25-Jährige lallte, einen schwankenden Gang aufwies und stark nach Alkohol roch. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Radfahrer vehement ab. Auch seine Personalien wollte der Mann nicht angeben. Als die Beamten ihm eröffneten, dass sie ihn zwecks ärztlicher Blutentnahme mit zum Polizeirevier nehmen müssten, leistete der Bremerhavener erheblichen Widerstand. Erst nachdem ihm Handschellen angelegt worden waren, beruhigte sich der Radfahrer. Die Beamten blieben unverletzt. Das Fahrrad des Mannes wurde vorübergehend sichergestellt. Er erhielt Strafanzeigen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Fürs Radfahren mit Handy in der Hand und ohne Beleuchtung kommt eine weitere Anzeige hinzu.

