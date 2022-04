POL-Bremerhaven: Verkehrskontrolle endet mit verletztem Polizisten

Bremerhaven (ots) - Nachdem am Donnerstag, 7. April, ein 45-jähriger Mann im Bremerhavener Stadtteil Lehe Katzenfutter und Kaffeepulver aus einer Drogerie gestohlen hatte, musste die Polizei den Dieb zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen. Nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen ertappte der Ladendetektiv, gegen 15 Uhr, den Bremerhavener dabei, wie er versuchte Ware aus dem Geschäft an der ...

mehr