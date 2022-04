Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendiebstahl endet im Polizeigewahrsam

Bremerhaven (ots)

Nachdem am Donnerstag, 7. April, ein 45-jähriger Mann im Bremerhavener Stadtteil Lehe Katzenfutter und Kaffeepulver aus einer Drogerie gestohlen hatte, musste die Polizei den Dieb zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen.

Nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen ertappte der Ladendetektiv, gegen 15 Uhr, den Bremerhavener dabei, wie er versuchte Ware aus dem Geschäft an der Hafenstraße zu schaffen, ohne sie zu bezahlen. Der Langfinger zeigte sich nicht einsichtig und es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Auch durch die zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei ließ sich der aggressive Dieb nicht beruhigen. Er beschimpfte und bedrohte weiterhin den anwesenden Ladendetektiv. So war es für die Beamten unumgänglich den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam zu nehmen. Hierbei stellten sie fest, dass er zu allem Überfluss auch noch ein Handhandmesser griffbereit im Hosenbund trug. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Bedrohung und räuberischen Diebstahls.

