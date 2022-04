POL-Bremerhaven: Unbekannte leuchten mit Laserpointer

Bremerhaven (ots) - Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am gestrigen Mittwochnachmittag, 6. April, zwei 23-jährige Männer nach einem Diebstahl festnehmen konnte. Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich das Duo gegen 17 Uhr Zutritt in einen Lagerraum einer Gastronomie am Theodor-Heuss-Platz. Dort griffen sich die beiden Männer jeweils ...

