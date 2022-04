Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 20 Liter Rapsöl gestohlen - Polizei fasst Täter nach Diebstahl

Bremerhaven (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am gestrigen Mittwochnachmittag, 6. April, zwei 23-jährige Männer nach einem Diebstahl festnehmen konnte.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich das Duo gegen 17 Uhr Zutritt in einen Lagerraum einer Gastronomie am Theodor-Heuss-Platz. Dort griffen sich die beiden Männer jeweils einen 10-Liter-Kanister Rapsöl und flüchteten. Hierbei wurden sie von aufmerksamen Zeugen beobachtet, die die Polizei alarmierten. Aufgrund der detaillierten Beobachtungen konnten die flüchtenden Bremerhavener im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen in Nähe der Deichstraße, samt dem gestohlenen Speiseöl, gestellt werden. Die beiden Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell